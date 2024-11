Nuova giunta di Palazzo dei Bruzi verso la definizione. Nelle ultime ore, infatti, il nuovo sindaco di Cosenza, Franz Caruso pare abbia sciolto le riserve sulla composizione della squadra di governo che per cinque anni amministrerà la città di Bernardino Telesio. Caruso, secondo quanto risulta alla nostra testata, avrebbe mantenuto tutti gli impegni assunti, scegliendo profili politici e inserendo qualche giovane. Il criterio seguito è quello di chi ha preso più voti di preferenza al primo turno.

Il Pd dovrebbe avere tre assessori: Damiano Covelli, Maria Pia Funaro e Giuseppe Mazzuca. Due assessori, invece, per la lista "Franz Caruso sindaco": Maria Teresa De Marco (ex presidente della commissione sanità nella gestione Occhiuto) e Massimiliano Battaglia. Un assessore al Psi: in pole position c'è Giuseppina Incarnato (figlia di Luigi, ex commissario liquidatore di Sorical e dirigente dei socialisti calabresi).

Un assessorato anche alla coalizione guidata da Bianca Rende: dovrebbe essere affidato proprio all'ex candidata a sindaco. Poi due certezze: l'assessore uscente Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto. La scelta del vice sindaco, inoltre, non sarà contestuale alla nomina degli assessori. Infine, per quanto riguarda il ruolo di presidente del consiglio comunale di Cosenza, al momento, non ci sarebbero indicazioni precise. Chi si proporrà nel giorno della prima seduta consiliare, dovrà conquistare il consenso dell'Assise. Insomma, tutti gli eletti, esclusi i nuovi assessori che dovranno dimettersi dalla carica di consigliere comunale, avranno le stesse possibilità di succedere a Pierliuigi Caputo, oggi consigliere regionale della maggioranza di centrodestra.