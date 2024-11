Il sindaco e il collaboratore Incarnato hanno avuto un’interlocuzione con il senatore del Pd per completare la squadra di governo cittadina monca da un anno. Via libera dalla Federazione provinciale

Torna fortemente di moda il nome di Maria Locanto per la giunta del Comune di Cosenza. La presidente della federazione provinciale del Partito Democratico è ora al centro delle riflessioni di Palazzo dei Bruzi. Nulla osta da parte dei vertici locali, che hanno espresso gradimento per un identikit che da mesi viene accostato al Comune bruzio. Franz Caruso ha avuto insieme al suo fido collaboratore Luigi Incarnato un’interlocuzione romana anche con Francesco Boccia, senatore del Pd, e responsabile degli Enti locali della segreteria di Elly Schlein. Il rapporto deriva dalla campagna elettorale del 2021, da quando lo stesso Boccia era stato inviato da Letta a fare il commissario all’ombra della Sila.

La composizione iniziale della squadra di governo del sindaco scaturì proprio da una stretta di mano tra i due. Lo schema iniziale prevedeva tre posti da destinare al Pd, ma si optò per una sola poltrona e per la casella da vicesindaco poi occupata da Maria Pia Funaro. L’esperienza amministrativa di quest’ultima è durata fino ad ottobre 2023, qualche mese in più di quella dell’assessore al Bilancio Francesco Giordano. Da un anno abbondante, pertanto, la giunta del Comune di Cosenza è sì monca, ma per Caruso assolutamente autosufficiente.

Giunta Cosenza, oltre a Locanto spera Alimena

Adesso, anche per scaldare il campo in vista di discorsi in ottica Regionali e rinsaldare il sodalizio col Pd, è arrivato il momento di colmare politicamente le vacatio. Da qui i colloqui con Boccia e le valutazioni su Maria Locanto che sembrano avere un indirizzo chiaro. Come detto in precedenza, il nome ricorre da mesi. L’ultima volta lo hanno fatto a Franz Caruso i tre consiglieri di Democrazia e Partecipazione. Francesco Graziadio, Aldo Trecroci e Gianfranco Tinto, quando a gennaio si resero indipendenti dal gruppo consiliare dei democrat del Pd, manifestarono subito le loro intenzioni. Dopo una movimentata e partecipata assemblea di circolo, incontrarono il sindaco chiedendogli di valutare proprio la figura di Maria Locanto per un auspicabile rimpasto di giunta.

Dando per buono l'ingresso di Maria Locanto nella compagine di governo cittadina, resterebbe un'unica valutazione da effettuare. Qualora diventasse vicesindaca, l'altra casella potrebbe anche non finire al Partito Democratico così come avvenne ad ottobre 2021. Viceversa, i democrat riceverebbero un'ulteriore gratificazione. In quel caso il nome buono potrebbe essere Francesco Alimena, attuale consigliere delegato al centro storico. In un colpo solo tutte le correnti del frastagliato Partito Democratico di Cosenza non avrebbero di che lamentarsi.