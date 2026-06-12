Ufficializzati assessori e vicesindaco. Nel primo consiglio comunale attesa anche l’elezione del presidente dell’assemblea cittadina
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Non è stata una procedura immediata e neanche semplice, dopo una serie di attente valutazioni Palmi ha la sua Giunta comunale pronta a lavorare per la città.
Il neo sindaco Giovanni Calabria ha nominato i membri della sua squadra di governo, che contribuiranno all’esecuzione del programma politico-amministrativo e al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale, segnando l'inizio di un mandato che promette rinnovamento e dialogo con la comunità.
I componenti dell’organico amministrativo che seguiranno da vicino i diversi settori dell’ente guidato dall’ex comandante della stazione locale dei Carabinieri sono:
- Salvatore Celi, ex dell’amministrazione Ranuccio, con il ruolo di vice sindaco e assessore al Bilancio;
- Carmelo Ciappina, presidente del Movimento Faro, assessore alla Cultura;
- Francesco Trentinella, assessore allo Sport;
- Domenica Bagalà, assessore al Welfare;
- Lucia Muscari, assessore ai Lavori pubblici e urbanistica.
Nel pomeriggio, l’organico amministrativo sarà comunicato durante il primo consiglio comunale dell’era Calabria.
Inoltre, avverrà la composizione dei gruppi consiliari e sarà eletto il nuovo presidente del consiglio comunale con il suo vice, figure chiave per garantire il funzionamento democratico dell’assemblea.