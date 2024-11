Franchino De Rango ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore al patrimonio ed al personale del comune di Rende. La lettera di rinuncia agli incarichi ricoperti in giunta è stata protocollata nella mattinata di oggi, 5 aprile, in municipio mentre nella sala consiliare di Piazza Matteotti si celebrava il civico consesso, il primo dopo il nuovo reintegro di Marcello Manna, riabilitato dalla sospensione in virtù della revoca, decretata dal Tribunale del Riesame, del divieto di dimora che era stato emesso a carico del sindaco dal Gip del tribunale di Cosenza, nell'ambito dell'inchiesta della magistratura sulla presunta malagestione dell'amministrazione.

Durante la sospensione di Manna, in virtù della contemporanea indisponibilità della vicesindaco Annamaria Artese, anch'ella destinataria di una misura restrittiva, proprio Franchino De Rango, in qualità di assessore anziano, aveva assunto l'incarico di sindaco facente funzioni, fino alla scorsa settimana, quando erano cadute le interdittive sia per Marcello Manna che per la stessa Artese.