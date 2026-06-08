«Non c'è ancora l'ufficialità ma sembra che per pochissimi voti siamo entrati in Consiglio comunale. Aspettiamo rispettosamente che ci sia questa ufficialità e l'eventuale proclamazione», afferma il leader de «La Strada».

Pazzano sottolinea il lavoro svolto dall'Ufficio elettorale nelle verifiche successive allo scrutinio. «Il dato è diverso rispetto a quello che ci è stato consegnato il 25 mattina. C'è stato sicuramente un serio, accurato e importante lavoro dell'Ufficio elettorale che noi abbiamo atteso con massimo rispetto e con la massima stima. Questo vuol dire anche che il dato del 25 non era quello definitivo, come del resto riportano anche i siti del Ministero, e che questo lavoro fa pienamente parte delle operazioni di conteggio dei voti».

Secondo Pazzano, il risultato che emerge oggi rappresenterebbe una più corretta interpretazione della volontà espressa dagli elettori. «La narrazione secondo cui avremmo tolto qualcosa a qualcuno non mi convince. C'è una restituzione della volontà popolare che il lunedì mattina sembrava diversa. Sarebbe stato togliere alla volontà popolare e al vero esercizio della democrazia se a noi fosse mancato il seggio. Occorre sempre aspettare il lavoro degli uffici, che fa pienamente parte dell'operazione di conteggio dei voti».

Sul possibile ricorso annunciato da altre forze politiche, Pazzano mantiene una posizione prudente. «I ricorsi sono questioni di avvocati. Noi stiamo facendo una valutazione politica e di restituzione della volontà popolare. Se ci saranno ricorsi, li attenderemo nel massimo rispetto».

Il candidato de «La Strada» invita inoltre a leggere correttamente i numeri emersi dalle verifiche. «Parliamo di 25 voti in più rispetto ai dati del 25 mattina e non di sette voti. I sette voti riguardano una soglia tecnica legata al riparto. Per questo bisogna guardare con attenzione all'insieme dei dati».

Infine, Pazzano annuncia una riflessione politica più ampia sull'esito delle elezioni. «Faremo un'analisi seria del voto e dei flussi elettorali. Non ci sottrarremo al confronto con la città, né a una necessaria autocritica sul risultato complessivo del centrosinistra. Vogliamo capire cosa è successo e quali prospettive di lavoro si aprono per l'opposizione in Consiglio comunale, se questo dato dovesse essere confermato».