Una sentenza della Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che consentiva di dilazionare in 30 anni i debiti degli enti locali. Decine di comuni a rischio default. Oggi se ne parla a Pubblica Piazza. Ospiti del direttore di Lacnews24.it Pasquale Motta, il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro e l'avvocato Gian Paolo Stanizzi.