Oggi venerdì 29 marzo a Pubblica Piazza, ore 15 in diretta sul canale 19 di LaC Tv, riparliamo dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. Il Consiglio di Stato ri-comissaria Lamezia Terme e Marina di Gioiosa a pochi giorni dal reinsediamento dei relativi Sindaci. Scoppiano polemiche durissime. Legge da rifare, eterno dilemma. In studio, ospiti del direttore di lacnews24.it Pasquale Motta ne discuteranno la senatrice Silvia Vono del M5s promotrice di un disegno di legge sulla materia, l’avvocato Domenico Vestito, ex sindaco di Marina di Gioiosa, e la dottoressa Innocenza Giannuzzi, presidente di Consorzio Blu Calabria e Consorzio Agricoop Italia. La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it Per telefonare in diretta 0961-1916468 per inviare whatsapp 340-1219080.