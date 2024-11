Presenterà la sua candidatura domani Nicola Mayerà, ex assessore della Giunta Occhiuto. Durante la conferenza stampa spiegherà le ragioni che lo hanno spinto a impegnarsi e sposare il progetto politico di una 'Grande Cosenza' voluto da Carlo Guccione

È prevista domani, venerdì 6 maggio alle 16.00, al civico n.214 di via Panebianco, la conferenza stampa in cui Nicola Mayerà presenterà la sua candidatura a consigliere comunale in vista delle imminenti consultazioni amministrative del 5 giugno che lo vedranno concorrere nelle fila della lista "Prima Cosenza".



Mayerà, responsabile finanziario di progetti comunitari presso la Regione Calabria, racconterà le ragioni che lo hanno spinto a impegnarsi e sposare il progetto politico di una "Grande Cosenza" voluto da Carlo Guccione. Fino al maggio del 2015 Mayerà fu assessore ai Fondi dell'Unione Europea e Nuova Programmazione comunitaria, alla Scuola, Internazionalizzazione, Smart City e alla Mobilità Sostenibile della Giunta Occhiuto.

Alla conferenza saranno presenti anche il candidato alla carica di primo cittadino on. Carlo Guccione e l'ispiratore della lista "Prima Cosenza" Luca Morrone.