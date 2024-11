COLLEGI E NOMI | Una sarà a sostegno di Maurizio Martina , una per Roberto Giachetti , mentre saranno due le liste che chiederanno il consenso per Nicola Zingaretti

Saranno quattro le liste che si fronteggeranno in Calabria per le primarie del prossimo 3 marzo. Una sarà a sostegno di Maurizio Martina, una per Roberto Giachetti, mentre saranno due le liste che chiederanno il consenso per Nicola Zingaretti.

Lista Martina

Collegio numero 1 Catanzaro

Cuda Gianluca

Intrieri Marilina

Esposito Franco

Pezzaniti Rosalia

Galea Mario

Cardamone Annamaria

Frustagli Pietro

Collegio n. 2 Cosenza-Castrovilari

Pino Capalbo

Cristiana Viola

Gianpietro Regino

Daniela Servadio

Biagio Di Franco

Maria Cariati Valeri

Alberto Settembre

Collegio n. 3 Cosenza centro

Biancamaria Rende

Alessandro Porco

Annunziata Paese

Marco Iusi

Collegio n. 4 Reggio Calabria - Vibo

Canale Massimo

Salvia Maria

Schirripa Marco

Napoli Teresa

Carchedi Antonio

Calabrese Domenica

Marra Giuseppe

Cinque Antonella

Lista Calabria con Zingaretti

Collegio n. 1 Catanzaro-Crotone

Lombardo Antonella

Marino Eugenio Domenico

Ussia Gloria

Cirillo Paolo

Ranieri Carol Nicolina

Staglianò Danilo

Montauro Marianna

Collegio n. 2 Cosenza - Castrovillari

Marino Maria

Digerio Nicola

Maradei Maria

Guido Carmine Presta Paola

Bonanno Saverio

Collegio n. 3 Cosenza centro

Mazzuca Giuseppe

Litrenta Tania

Gardi Francesco

Ammirata Elvira

Collegio n. 4 Reggio Vibo

Schinella Antonino

Canduci Maria

Mirabello Maria Chiara

Afflitto Giuseppe Antonio

Romeo Francesca

Stagno Rosario

Giuliano Raffaella

Lista Piazza Grande

Collegio 1 Catanzaro Crotone

Bruno Vincenzo

Mancuso Simona Ginetta

Contarino Sergio

Stefanizzi Antonella

Severino Francesco

Siciliani Silvana

Lumare Domenico

Collegio 2 Cosenza-Castrovillari

Anna Maria Di Cianni

Quercia Carmine

Iacucci Serena

Calabrò Teodoro

Rocco Era

Libonati Damiano

Collegio 3 Cosenza-Città

Guglielmelli Luigi

Ienaro Eleonora

Lepore Luca

Pisani Francesca

Collegio 4 Reggio Calabria-Vibo

Martino Angela

Rotella Mario

Latella Carmela

Fortugno Giuseppe

Achille Assunta Franca

Corica Carlo Alberto

Lacopo Antonella

Nastasi Daniele

Lista Giachetti

Collegio 1 Catanzaro

Muraca Francesco

Lobono Rosetta

Pileggi Francesco

Sapienza Cinzia

Cellu Tommaso

Morabito Noemi

Modafferi Antonio

Collegio 2 Castrovillari-Cosenza

Grosso Francesco

Mauro Carmelina

Voltarelli Riccardo

Vitali Giuseppina

Fiore Luigi

Leone Ida

Collegio 3 Cosenza centro

Salerno Giuseppe detto Pino

Crocco Anna

Mandolito Franco

Noviello Luisa

Collegio 4 Reggio Calabria-Vibo

Foti Maria

Papa Bruno

Rizzo Anna Maria

Gaetano Gianluca

Serranò Paola Maria

Evoli Natale Francesco

