L’ex premier conquista il 78,2%, Andrea Orlando il 15,9% mentre Michele Emiliano si ferma al 5,8%

Ultimo giorno di votazioni dei circoli calabresi del Pd per la scelta del segretario nazionale del partito e in vista delle primarie del prossimo 30 aprile. Successivamente si passerà alle convenzioni provinciali, a cui spetta il compito di procedere a un’ulteriore selezione delle tre candidature alla segreteria nazionale.



“La fase congressuale in Calabria – spiega il segretario regionale del Pd Calabria, Ernesto Magorno – sta registrando in tutte le province della regione una grande partecipazione e una discussione di qualità sulle mozioni che fanno capo ai rispettivi candidati a segretario. Chiusa questa fase interna, il partito sarà concentrato nell’organizzazione delle primarie, in modo tale che siano un’occasione di confronto non solo per gli iscritti dem ma per tutti i simpatizzanti e gli elettori del partito”.



I risultati parziali: Renzi 6.870 (78,2%), Orlando 1.400 (15,9%), Emiliano 513 (5,8%).