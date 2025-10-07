Quella di Wanda Ferro è la sconfitta più altisonante: nella circoscrizione Centro è dietro a Montuoro. In provincia di Cosenza praticamente certo di uno scranno De Caprio perché Gallo sarà nominato di nuovo assessore

Le elezioni non finiscono mai: se infatti lo spoglio della tornata di regionali ha segnalato un vincitore assoluto in Roberto Occhiuto e un recordman di preferenze in Gianluca Gallo, c’è anche chi ancora spera in un posto in consiglio regionale, da supplente, nonostante le scelte raccolte nella due giorni di urne non siano, al momento, bastate a guadagnare uno scranno a Palazzo Campanella.

La questione è molto semplice e riguarda esclusivamente i partiti di maggioranza: i primi degli esclusi nei partiti vincitori delle regionali possono ancora aspirare al consiglio regionale. Come? Basta che l’eletto precedente con la loro lista venga inserito nella giunta che, da qui a qualche giorno, Roberto Occhiuto disegnerà per il suo secondo tempo alla Cittadella di Germaneto. Da questa legislatura, inoltre, gli assessori saranno nove anziché sette. Altra strada è che siano proprio loro ad essere inseriti nella squadra di governo del presidente o che, in futuro, qualcuno venga eletto a Roma o Bruxelles.

Da Wanda Ferro a Michele Comito

Il nome più altisonante dei non eletti tra le schiere del centrodestra è Wanda Ferro. La Sottosegretaria all’Interno è arrivata alle spalle del funzionario di Polizia di Stato Antonio Montuoro: 1500 voti di scarto in favore del riconfermato consigliere regionale. Esponente del SAP, ha praticamente raddoppiato le preferenze mettendo tutti in coda. Per la candidata presentata da più parti come «il segno della vicinanza di Meloni ad Occhiuto» solo la seconda posizione nella lista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Centro. Ferro, tuttavia, resterà al governo: ad ambire allo scranno (se Montuoro dovesse diventare assessore) è Filippo Pietropaolo, terzo nelle preferenze e già assessore nella giunta Occhiuto.

Altro caso interessante nella zona mediana della Calabria quello di Michele Comito, ex presidente della commissione Sanità, arrivato alle spalle di Emanuele Ionà nella lista del presidente. Paga lo scotto delle diatribe sulle ricandidature al Consiglio comunale di Vibo Valentia quando si verificarono delle spaccature in seno al gruppo di Forza Italia.

Nella stessa circoscrizione sperano di rientrare in partita da consiglieri supplenti anche l’ex candidato a sindaco di Lamezia, Giampaolo Bevilacqua arrivato alle spalle di Filippo Mancuso tra le schiere del Carroccio. In Forza Italia spera Elisabetta Aiello.

Nella circoscrizione Nord sperano in quattro

In provincia di Cosenza il risultato elettorale conseguito da Occhiuto è stato più contenuto rispetto al resto della regione. Ciò non ha impedito di eleggere un consistente contingente di consiglieri regionali. Forza Italia ne ha presi addirittura tre e, considerato l’exploit di Gianluca Gallo che ha infranto il muro delle 30mila preferenze, non c’è dubbio che un posto in giunta sarà suo. Antonio De Caprio, pertanto, può considerarsi consigliere in pectore.

Spera anche Francesco Spadafora di Fratelli d’Italia. L’agente di Polizia e capogruppo meloniano a Palazzo dei Bruzi attende con ansia che il Governatore consegni la lista dei suoi assessori, magari inserendo il nominativo di Angelo Brutto che, come da suo claim, ha fatto davvero… brutto.

Chiudono il quadro di coloro che son sospesi Emira Ciodaro della Lega e Ugo Vetere (Occhiuto presidente). La prima, spinta da Simona Loizzo, è arrivata alle spalle di Orlandino Greco e davanti a Katya Gentile. Se l’indicazione di Salvini per un assessorato ricadrà sul sindaco di Castrolibero, la strada sarebbe spianata per la presidente del consiglio comunale di Paola. Stesso discorso per il sindaco di Santa Maria del Cedro che sogna una delega per Pierluigi Caputo.

Alla punta dello Stivale

Nella circoscrizione Sud il candidato del fu Peppe-dj Scopelliti, il ginecologo Francesco Scarica, ha concluso la sua cavalcata dietro a Giuseppe Mattiani. In Forza Italia è Cetty Scarcella a sperare dopo il terzo posto alle spalle di Salvatore Cirillo e Mimmo Giannetta. In Fratelli d’Italia non è da escludere un ruolo per Giovanni Calabrese, cosa che spalancherebbe le porte a Daniela IIriti.