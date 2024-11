Consiglio ad alta tensione ieri a Cosenza. Le opposizioni hanno chiesto il rinvio di tutti i punti all’ordine del giorno per aprire la discussione sull’intimidazione subita dal capogruppo PSE, Giuseppe Mazzuca, vittima nei giorni scorsi di una nuova pesante minaccia telefonica ad opera di ignoti.

Dai banchi della minoranza, Enzo Paolini (PSE) ha affermato di non essere disposto a discutere di niente “se prima non viene ripristinato un clima di trasparenza e di rispetto delle regole all’interno di questo Consiglio”. Paolini richiama le mancate risposte alle interrogazioni e agli ordini del giorno e, più in generale, l’impossibilità di intervenire e di partecipare alla vita amministrativa, per dire che ”i diritti della minoranza non sono stati tenuti in nessuna considerazione” e che, “in questo clima, è inutile discutere perché sono venute meno le condizioni minime di agibilità per i consiglieri di opposizione”.



A stretto giro arriva la replica del sindaco Mario Occhiuto. “Esprimo dispiacere per quanto accaduto al consigliere Mazzuca. Episodi come questo sono il sintomo chiaro e inaccettabile dell’esasperazione del clima elettorale che stiamo registrando in una fase di avvicinamento al periodo elettorale segnata da un conflitto dai toni e dai metodi inaccettabili. Ciò detto – fa notare Occhiuto - questa Amministrazione ha sempre mantenuto aperto un canale di comunicazione con le opposizioni e di certo – sigilla il sindaco – non si può addebitare a questa maggioranza l’escalation di tensione in atto”.



Pur nelle differenti posizioni tra maggioranza e opposizione, il consiglio comunale si è concluso con un coro di condanna unanime per l’ennesimo atto intimidatorio subito da un esponente politico.



Ma sta di fatto che, a meno di cinque mesi dalle nuove elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Cosenza, il clima politico in città è rovente ed è segnato da condizionamenti e da episodi che vanno ben oltre la normale e sana dialettica tra partiti e lasciano intravedere scenari inquietanti su cui gli inquirenti dovranno adesso fare piena luce.



