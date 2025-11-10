Il Partito Democratico ha definito oggi la propria struttura all’interno del Consiglio regionale della Calabria, in vista della prima seduta ufficiale che si terrà domani a Palazzo Campanella. A margine di una riunione tenutasi a Lamezia Terme, alla presenza del segretario regionale Nicola Irto, è arrivata la decisione che vedrà Ernesto Alecci nelle vesti di capogruppo e Giuseppe Ranuccio di vicepresidente in quota minoranza.

Passa quindi la linea politica di Irto, che aveva espresso la volontà di valorizzare il risultato elettorale dei neoeletti. Il riconoscimento ad Alecci, che alla sua secondo legislatura, rappresenta anche un segnale di continuità all’interno del gruppo consiliare democratico. La decisione, tuttavia, “penalizza” Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, che siederà tra gli scranni da semplice consigliere, insieme alla collega Rosellina Madeo.