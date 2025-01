Il Consiglio regionale della Calabria nomina un nuovo direttore generale e un nuovo segretario generale. Lo ha deciso oggi l’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella. Si tratta di due dirigenti di grande esperienza: Sergio Lazzarino (che sarà direttore generale) e Giovanni Fedele (che assumerà il ruolo di segretario generale). I due prendono il posto di Maria Stefania Lauria, che sommava entrambe le cariche su di sé.

Il rinnovo delle cariche burocratiche apicali del Consiglio era previsto, alla luce della scadenza degli incarichi per tutti i dirigenti. Fedele e Lazzarino erano, fino a ieri, capi area di Palazzo Campanella. Il primo è anche fratello di Luigi Fedele, presidente del consiglio regionale tra il 2001 e il 2005.

Le nomine sono state ratificate nel primo pomeriggio del 3 gennaio dall’Ufficio di presidenza, formato dal presidente dell’assemblea Filippo Mancuso (Lega), Franco Iacucci (Pd), Pierluigi Caputo (Forza Italia), Ernesto Alecci (Pd) e Salvatore Cirillo (Forza Italia). Iacucci e Alecci si sono astenuti, non per divergenze sui nomi ma per il metodo che la maggioranza ha utilizzato, visto che il centrodestra ha preferito non condividere le scelte con l’opposizione.