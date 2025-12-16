Sono 22 i punti all'ordine del giorno del Consiglio regionale in programma giovedì 18 dicembre con inizio fissato alle ore 14:30. A convocare la seduta il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo. Due i principali punti all'ordine del giorno: l'elezione dei presidenti, dei vicepresidenti e dei segretari delle 8 Commissioni consiliari (le sei permanenti e le due speciali Vigilanza e Antindrangheta) e la sessione di bilancio.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, i provvedimenti all'esame dell'aula giovedì sono il Documento di Economia e Finanza della Regione per il 2026-28, il bilancio di previsione del Consiglio regionale per il 2026-28, la Legge di Stabilità regionale 2026 e il bilancio di previsione della Regione Calabria per il 2026-28. Complessivamente la manovra vale 7,4 miliardi, oltre il 60% dei quali assorbiti dalla sanità.

A completare l'ordine del giorno, al primo punto, una proposta di modifica del Regolamento del Consiglio regionale sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza e di opposizione, destinata a variare l'assetto delle Commissioni (con la materia delle riforme che viene ricompresa nella competenza della prima Commissione e con il cambio di nome della quinta Commissione, che si occuperà di cultura, istruzione, turismo, sport), e infine una proposta di legge a firma dei capigruppo di maggioranza Giannetta (Forza Italia), Caputo (Occhiuto Presidente), Brutto (Fratelli d'Italia), Mattiani (Lega) e Pitaro (Noi Moderati) per modificare alcune leggi regionali a rischio di impugnazione, in attuazione del principio di leale collaborazione con il governo.