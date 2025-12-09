«Le previsioni di bilancio 2026-2028 sono state formulate avendo come obiettivo prioritario la necessità della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dei principi contabili vigenti». Lo scrive la Giunta regionale nella relazione al Bilancio di previsione della Regione Calabria, che nei prossimi giorni approderà in Consiglio per la definitiva approvazione.

«Il bilancio di competenza effettivo della Regione per l'anno 2026 - si legge ancora - ammonta al momento complessivamente a circa 7,4 miliardi di euro. Tuttavia, tali importi afferiscono in gran parte a risorse con vincolo di destinazione».

Per quanto riguarda la manovra nella parte spesa - prosegue la relazione della Giunta al Bilancio previsionale - «il 60,8% circa è rappresentato da spese per la sanità. Le risorse per investimenti (Por e Fsc) rappresentano il 16,5% circa del bilancio di competenza, mentre il 10,9% circa riguarda altri fondi a destinazione vincolata. La spesa finanziata nel 2026 con risorse autonome rappresenta l'11,3% della spesa complessiva», ed è pari a 831,9 milioni per il 2026.

«La voce più rilevante del bilancio - è poi riportato nella relazione - è rappresentata dalla spesa per la sanità, che include le risorse del Fondo sanitario nonché tutte le ulteriori somme assegnate con vincolo di destinazione. Tali risorse ammontano complessivamente, in termini di competenza, ad oltre 4,5 miliardi di euro». Per quanto riguarda finanziata con le risorse autonome per il 2026, da segnalare gli oltre 172 milioni per il funzionamento della Giunta e del Consiglio regionali, gli oltre 131 milioni per gli enti sub regionali e gli oltre 65 milioni di restituzioni allo Stato e contributi di finanza pubblica.