Sfida tra Morrone e Tallini per la vicepresidenza del Consiglio Regionale. Il capogruppo di Fi sarà Orsomarso, quello della Casa delle Libertà Mangialavori.

Riunione fiume tra i consiglieri regionali del centrodestra, divisi sulla scelta del vicepresidente del Consiglio Regionale. A contendersi il posto Mimmo Tallini ed Ennio Morrone, protagonisti anche di uno scontro mediatico nei giorni scorsi, per il rinvio della prima seduta del Consiglio, richiesta dal secondo. Per ora non è stata trovata la quadra.



Non sembrano invece esserci dubbi sulla scelta dei capigruppo, di Forza Italia e della Casa della Libertà. FI dovrebbe essere guidata da Fausto Orsomarso, ieri assente perchè all'estero. La Cdl dovrebbe essere guidata dal giovane Giuseppe Mangialavori.