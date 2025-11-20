Il capo dell’opposizione in aula rimprovera Occhiuto e il centrodestra di aver fatto troppo poco negli anni precedenti. E attacca: «Non cominciamo bene con la modifica dello Statuto, non sono queste le priorità»

Per niente accomodante Pasquale Tridico che, durante in Consiglio regionale in corso, annuncia al presidente Occhiuto un ritorno alla realtà, perché i dati – dice il capo dell’opposizione – si leggono alla stessa maniera a Roma a Parigi e a New York. «La Calabria è ultima su tutti i fronti, ma anche nelle tendenze. Nel 2024 un calabrese su due (49%) è considerato a rischio esclusione o povertà. È la regione che ha il più alto numero di poveri assoluti. Il 25%».

Tridico snocciola dati duri da digerire, tra percettori dell’assegno d’inclusione, ed emigrazione, soprattutto per il lavoro che non c’è. «Il reddito pro capite dei calabresi è il 57% delle altre regioni» dice Tridico che sostanzialmente rimprovera al centrodestra di aver fatto troppo poco negli anni precedenti. Il professore boccia la Zes unica - «dannosa per la Calabria» - e i trionfalismi sul settore del turismo, il cui picco è stato registrato nel 2019 e non in questi anni.

Sulla Sanità Tridico non fa sconti. Parla dei ritardi sull’edilizia sanitaria ma anche di quelli accumulati dal Commissariamento, facendo capire che non è servito neanche il governo nazionale amico.

«La regione deve tornare ad essere protagonista, bisogna investire ed affidare i programmi a dirigenti capaci – dice Tridico –. Bisogna smantellare il sistema dei micro finanziamenti clientelari. Certo non cominciamo bene con la modifica dello Statuto, non erano queste le priorità della Calabria, erano altre e su questo avremmo voluto un impegno più serio senza pensare a poltrone e giochi di potere. Auguriamo il meglio al governo regionale. Saremo opposizione critica, costruttiva e vigile».