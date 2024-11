La replica del Consiglio regionale odierno alle 24.30 su LaC canale 19

Reggio Calabria – Nuova seduta del consiglio regionale della Calabria. Undici i punti all’ordine del giorno. Si aprirà con i voti sui provvedimenti legati alla manovra di Bilancio 2015-2017: Documenti di Programmazione Economico Finanziaria della Regione Calabria; Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2015; Legge di stabilità regionale; Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017; Bilancio di previsione del consiglio regionale per l’esercizio finanziario anno 2015. Poi si analizzerà il programma delle attività e il fabbisogno del Corecom. Poi saranno scelti tre consiglieri regionali per il Comitato di Coordinamento istituzionale, e altri tre per la costituzione della Consulta regionale della cooperazione.