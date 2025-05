«Le forze di centrodestra si stanno cimentando a livello nazionale da ben tre anni e stanno facendo precipitare il Paese in condizioni di grandi difficoltà economiche. Questo vale per le imprese, vale per i cittadini e sono dati oggettivi, certificati dall'Istat. Poi, ogni tanto abbiamo una presidente Meloni che estrapola qualche dato e si vanta di successi che conosce solo lei, il suo giro e la cerchia dei suoi amici e amichetti perché tutti gli altri italiani che incontro a Lamezia e da nord a sud dimostrano evidentemente di pensarla in modo completamente diverso. C'è un malcontento diffuso certificato dai dati dell'Istat». Così Giuseppe Conte, oggi a Lamezia Terme per sostenere la candidatura alla prossime comunali di Doris Lo Moro.

Pnrr, Conte: «Governo incapace»

«Questo governo, mentre non fa nulla per gli stipendi, per le liste d'attesa negli ospedali, dei 209 miliardi che abbiamo portato dall'Europa ne ha spesi fin qui solo 70. Siamo indietro su tutto, sono stati cancellati tanti asili nido, tanti tagli per la sanità. Questa è un'occasione storica che stiamo perdendo. Sono davvero incapaci, stiamo perdendo la faccia con l'Europa» – ha proseguito il leader il leader del Movimento 5 Stelle parlando del Pnrr.