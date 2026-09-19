«Mi sembra che emerga un mandato chiaro e ben preciso, dobbiamo costruire percorsi di pace, con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace», ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte dal palco di Nova.

«C'è la necessità di investire dove davvero ci sono i bisogni dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, no a una economia di guerra, no al riarmo - aggiunge -. Nel momento di massima sofferenza del Paese abbiamo creato i presupposti per costruire insieme cantieri di speranza, asili nido, scuole, per rafforzare la ricerca, le università l'innovazione, non per cantieri di guerra e arsenali pieni di armi».

«Questo mandato mi onora e mi responsabilizza e cercherò di assolverlo con la massima determinazione, fermezza e chiarezza, non pensate che sia disponibile a diluirlo», ha spiegato Conte parlando del mandato che gli viene dato con il programma in venti punti che l'ex premier dovrà portare al tavolo della coalizione di centrosinistra. «Non pensate che sia disposto a diluirlo perché tutto diventi un galleggiare e vivacchiare della politica - ha concluso -. Mi conoscete».