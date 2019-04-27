Alla fine saranno (o dovrebbero essere) nove le liste che sostengono l’ortopedico pediatrico Gino Promenzio della raggruppamento “Civico e Popolare” alle prossime consultazioni elettorali del 26 Maggio. La coalizione civica guarda al centro-sinistra, e c’è anche un PD in formato movimento (Democratici Corigliano-Rossano). Queste le liste (8 di 9):

 

IDEA FUTURO

CARBONE ROSA

AITA ANTONIO

ALIBERTI LUCIANA

AQUINO FRANCESCO

ATTIMONELLI MATTEO GIOVANNI

BARTOLETTI KATIUSCIA

CAMBRIA GIUSEPPE

CARAVETTA ALFONSO PIETRO

CHIELLINO ELEONORA

ENEH ANIETIE SUNDAY

CELSO COSIMO

LICASTRO RAIMONDO

MORRONE NATALE ERMENEGILDO

OLIVETO CARMELA

OLIVETO MARIO

PIRO MARIDA

POTENTINO MASSIMO

ROTONDARO ANNUNZIATA DETTA NUNZIA

SALIMBENI FRANCESCA

SCURA VINCENZO

SURACE FRANCESCO

TEMPESTOSO MASSIMO

VIVACQUA FRANCESCO

ZANGARO IOLANDA

 

GENTE DI MARE

BARLETTA MORENA

APICELLA CARMELA

ARTURI ANNA

BALZAMÀ GIOVANNI BATTISTA

CAMPANA ELVIRA

CELERINO MARIO

COSENZA PIETRO FRANCESCO

COZZA CATELLO

FALCONE ALFONSO

FAMIGLIULO MARCELLO

FIORE GIOVANNI

FORTUNATO DILETTA

GARGIULLO BINA

GINESE GIANLUCA

IANNINI CHIARA

LAUDONIA MARIA TERESA

MADEO FRANCESCO

MARGHELLA MAURIZIO GIULIANO

MUOIO ILARIA

PUGLIA AGOSTINO

TARANTO DAMIANO

TOCCI FEDELE

TRAMONTI LUCIANO

ZANGARO LUCIA SELENE

 

IDENTITÀ COMUNE

CAPALBO ALESSANDRA FRANCESCA

AIELLO ELISA

BROGNO GIORGIO

CARNEVALE MARIA CRISTINA

CELESTINO ANDREA

CIARDULLO GIUSEPPE

DE CORO ROBERTO

DONATO DANTE

ESPOSITO ANTONELLA

FAZIO EDUARDO

FUSARO FRANCESCO

GARASTO ANTONIO

GAVANO ALESSIA

IACINO GIORGETTA DETTA GIORGIA

MANFREDI DIEGO

MORANO EMANUELA

MINGRONE MARIA CRISTINA

RUSSO ALESSANDRO

THEBET FRANCESCO AFIF

AMATORE FRANCESCOPAOLO

DE GAETANO SALVATORE PIETRO

ELEFANTE MARIA TERESA

MADEO GIOVANNI

LAISE ALBERTO

 

FIORI D’ARANCIO

GARASTO MARIA CARMELA DETTA MARIOLINA

ARTURI CARMINE

BARBAROSSA ANNUNZIATO

BONIFIGLIO ANNA

CARUSO GLENDA

CASCIARO IRENE

COSTA GIANFRANCO

CURIA ROSSELLA

DIMA BATTISTA SALVATORE

FALBO GIUSEPPE DETTO PINO

FUSARO MARIA

GRANIERI MARIA CANDIDA

GRILLO ANTONIO

LE PERA BIANCA LISA

MADEO ROSELLINA

MANFRINATO GIANMARCO

MUOIO ALESSIA

PELLEGRINO FABIO

ROMANO GIOVANNI

RUFFO FRANCESCO

RUSCIO VITTORIO

RUSSO ASSUNTA

SPATARO PIETRO

TRENTO LEONARDO

 

DEMOCRATICI CORIGLIANO ROSSANO

FUSARO CARMEN EMILIANA

BRUNO GIUSEPPINA DETTA GIUSY

BERARDI MARIA TERESA

CAPALBO FRANCESCO PASQUALE

CURATELO ROSARIA MARIA

CURIA VINCENZA GRAZIA

FERRARO GAETANO

IACUCCI SERENA

MAGLIARELLA MARIA PAOLA

MARINCOLO MICHAELA TRISHIA

MUSILLO FRANCESCO

LAMACCHIA ROSSELLA

LAZZARANO ARMANDO

LE FOSSE NILO DETTO DANILO

PACIFICO MARIA

PALUMMO ANTONIO DETTO ANTONELLO

PAPPARELLA GEMMA

ROMEO MARIA DETTA MARA

SAPIA MARIA GRAZIA

SISANI SERENA

SOMMARIO GIOVANNI

SOMMARIO VERONICA

ZAGARESE ALDO

MACCARRONE LUIGI SALVATORE

 

CITTÀ NUOVA

GUGLIELMELLI IMMACOLATA DETTA TINA

OLIVIERI FABIO

CELICO LUIGINA

LORIA CATALDO

ARZEO ROSANNA

DURANTE LUCIANO

ESPOSITO ANNA MARIA

TARANTO SALVATORE FRANCESCO

OREFICE LUCIA

CAPPAI MARIA GRAZIA

SOSTO LEONARDO MARCO

ZANGARO FRANCESCA ANGELA

PALADINO DAVIDE

LEO MARIA FRANCESCA

DE CARLO GERARDO

ACRI ALEXANDRA CARMEN

DE LUCA MARIA CARMELA

CIMINO LOREDANA

GARASTO DOMENICO ESPEDITO

ESPOSITO IMMACOLATA

FUSCALDO AURELIA

SPROVINI VINCENZA MARIA

BERRADI COSIMO

CARAVETTA ANGELO

 

LA BELLEZZA E LE REGOLE

CAMPOLO MARIA ANTONIETTA

ABATE PIERLUIGI

ACRI FRANCESCO

ARTURI NATALE SILVESTRO

CAPALBO FRANCESCA

CAMPANA SERAFINA

CAPUTO GRAZIA

CASSANO FRANCESCO

CIMINO ANTONIO

COLAMARIA ROBERTO

CONFORTI COSIMO

COZZA DOMENICO

DE ROSA MASSIMO

FIORENTINO GIANFRANCO

GAIANI ANNA GRAZIA AURELIA

LEO FRANCESCO

LUZZI GIORGIO

PASTORE GAETANA

PRINCIPATO GIUSEPPE

RASO GIORGIO

RIZZO FRANCESCA POMPEA

ROMANELLO GIUSEPPE

SICOLO AGOSTINO

VERRINA ILDE

 

CITTÀ POSITIVA

COSCIGNANO TERESA

APICELLA ANTONIO

AZZARO FRANCESCA

BIANCO DAMIANO

BRINDISI ACHIROPITA TIZIANA

CASTROVILLARI CARLO

CERBELLA PIERPAOLO LUIGI

CIRACÌ ANDREA

LAMANNA VANESSA

LASSO GIANLUCA

LUZZI GIUSEPPINA

MADEO GIANPAOLO

MALACRINÒ ALESSIA ELENA

MALAVOLTA LUCIA

MARINARO MARIKA

MERINGOLO ACHIROPITA FRANCESCA

MILITO FLORA

MINISCI PINA

MONTALTO MARIA

MUCITO ANNA

PIACENTINO SILVIA

PRIMAVERA ADRIANO COSIMO

RISAFI GIUSEPPE

SERRA LORENA