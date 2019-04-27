Con l'esponente di "Civico e Popolare" c'è anche il Pd in formato civico che schiera la lista Democratici Corigliano-Rossano
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Alla fine saranno (o dovrebbero essere) nove le liste che sostengono l’ortopedico pediatrico Gino Promenzio della raggruppamento “Civico e Popolare” alle prossime consultazioni elettorali del 26 Maggio. La coalizione civica guarda al centro-sinistra, e c’è anche un PD in formato movimento (Democratici Corigliano-Rossano). Queste le liste (8 di 9):
IDEA FUTURO
CARBONE ROSA
AITA ANTONIO
ALIBERTI LUCIANA
AQUINO FRANCESCO
ATTIMONELLI MATTEO GIOVANNI
BARTOLETTI KATIUSCIA
CAMBRIA GIUSEPPE
CARAVETTA ALFONSO PIETRO
CHIELLINO ELEONORA
ENEH ANIETIE SUNDAY
CELSO COSIMO
LICASTRO RAIMONDO
MORRONE NATALE ERMENEGILDO
OLIVETO CARMELA
OLIVETO MARIO
PIRO MARIDA
POTENTINO MASSIMO
ROTONDARO ANNUNZIATA DETTA NUNZIA
SALIMBENI FRANCESCA
SCURA VINCENZO
SURACE FRANCESCO
TEMPESTOSO MASSIMO
VIVACQUA FRANCESCO
ZANGARO IOLANDA
GENTE DI MARE
BARLETTA MORENA
APICELLA CARMELA
ARTURI ANNA
BALZAMÀ GIOVANNI BATTISTA
CAMPANA ELVIRA
CELERINO MARIO
COSENZA PIETRO FRANCESCO
COZZA CATELLO
FALCONE ALFONSO
FAMIGLIULO MARCELLO
FIORE GIOVANNI
FORTUNATO DILETTA
GARGIULLO BINA
GINESE GIANLUCA
IANNINI CHIARA
LAUDONIA MARIA TERESA
MADEO FRANCESCO
MARGHELLA MAURIZIO GIULIANO
MUOIO ILARIA
PUGLIA AGOSTINO
TARANTO DAMIANO
TOCCI FEDELE
TRAMONTI LUCIANO
ZANGARO LUCIA SELENE
IDENTITÀ COMUNE
CAPALBO ALESSANDRA FRANCESCA
AIELLO ELISA
BROGNO GIORGIO
CARNEVALE MARIA CRISTINA
CELESTINO ANDREA
CIARDULLO GIUSEPPE
DE CORO ROBERTO
DONATO DANTE
ESPOSITO ANTONELLA
FAZIO EDUARDO
FUSARO FRANCESCO
GARASTO ANTONIO
GAVANO ALESSIA
IACINO GIORGETTA DETTA GIORGIA
MANFREDI DIEGO
MORANO EMANUELA
MINGRONE MARIA CRISTINA
RUSSO ALESSANDRO
THEBET FRANCESCO AFIF
AMATORE FRANCESCOPAOLO
DE GAETANO SALVATORE PIETRO
ELEFANTE MARIA TERESA
MADEO GIOVANNI
LAISE ALBERTO
FIORI D’ARANCIO
GARASTO MARIA CARMELA DETTA MARIOLINA
ARTURI CARMINE
BARBAROSSA ANNUNZIATO
BONIFIGLIO ANNA
CARUSO GLENDA
CASCIARO IRENE
COSTA GIANFRANCO
CURIA ROSSELLA
DIMA BATTISTA SALVATORE
FALBO GIUSEPPE DETTO PINO
FUSARO MARIA
GRANIERI MARIA CANDIDA
GRILLO ANTONIO
LE PERA BIANCA LISA
MADEO ROSELLINA
MANFRINATO GIANMARCO
MUOIO ALESSIA
PELLEGRINO FABIO
ROMANO GIOVANNI
RUFFO FRANCESCO
RUSCIO VITTORIO
RUSSO ASSUNTA
SPATARO PIETRO
TRENTO LEONARDO
DEMOCRATICI CORIGLIANO ROSSANO
FUSARO CARMEN EMILIANA
BRUNO GIUSEPPINA DETTA GIUSY
BERARDI MARIA TERESA
CAPALBO FRANCESCO PASQUALE
CURATELO ROSARIA MARIA
CURIA VINCENZA GRAZIA
FERRARO GAETANO
IACUCCI SERENA
MAGLIARELLA MARIA PAOLA
MARINCOLO MICHAELA TRISHIA
MUSILLO FRANCESCO
LAMACCHIA ROSSELLA
LAZZARANO ARMANDO
LE FOSSE NILO DETTO DANILO
PACIFICO MARIA
PALUMMO ANTONIO DETTO ANTONELLO
PAPPARELLA GEMMA
ROMEO MARIA DETTA MARA
SAPIA MARIA GRAZIA
SISANI SERENA
SOMMARIO GIOVANNI
SOMMARIO VERONICA
ZAGARESE ALDO
MACCARRONE LUIGI SALVATORE
CITTÀ NUOVA
GUGLIELMELLI IMMACOLATA DETTA TINA
OLIVIERI FABIO
CELICO LUIGINA
LORIA CATALDO
ARZEO ROSANNA
DURANTE LUCIANO
ESPOSITO ANNA MARIA
TARANTO SALVATORE FRANCESCO
OREFICE LUCIA
CAPPAI MARIA GRAZIA
SOSTO LEONARDO MARCO
ZANGARO FRANCESCA ANGELA
PALADINO DAVIDE
LEO MARIA FRANCESCA
DE CARLO GERARDO
ACRI ALEXANDRA CARMEN
DE LUCA MARIA CARMELA
CIMINO LOREDANA
GARASTO DOMENICO ESPEDITO
ESPOSITO IMMACOLATA
FUSCALDO AURELIA
SPROVINI VINCENZA MARIA
BERRADI COSIMO
CARAVETTA ANGELO
LA BELLEZZA E LE REGOLE
CAMPOLO MARIA ANTONIETTA
ABATE PIERLUIGI
ACRI FRANCESCO
ARTURI NATALE SILVESTRO
CAPALBO FRANCESCA
CAMPANA SERAFINA
CAPUTO GRAZIA
CASSANO FRANCESCO
CIMINO ANTONIO
COLAMARIA ROBERTO
CONFORTI COSIMO
COZZA DOMENICO
DE ROSA MASSIMO
FIORENTINO GIANFRANCO
GAIANI ANNA GRAZIA AURELIA
LEO FRANCESCO
LUZZI GIORGIO
PASTORE GAETANA
PRINCIPATO GIUSEPPE
RASO GIORGIO
RIZZO FRANCESCA POMPEA
ROMANELLO GIUSEPPE
SICOLO AGOSTINO
VERRINA ILDE
CITTÀ POSITIVA
COSCIGNANO TERESA
APICELLA ANTONIO
AZZARO FRANCESCA
BIANCO DAMIANO
BRINDISI ACHIROPITA TIZIANA
CASTROVILLARI CARLO
CERBELLA PIERPAOLO LUIGI
CIRACÌ ANDREA
LAMANNA VANESSA
LASSO GIANLUCA
LUZZI GIUSEPPINA
MADEO GIANPAOLO
MALACRINÒ ALESSIA ELENA
MALAVOLTA LUCIA
MARINARO MARIKA
MERINGOLO ACHIROPITA FRANCESCA
MILITO FLORA
MINISCI PINA
MONTALTO MARIA
MUCITO ANNA
PIACENTINO SILVIA
PRIMAVERA ADRIANO COSIMO
RISAFI GIUSEPPE
SERRA LORENA