Il Consiglio comunale di Corigliano Rossano in queste ore è chiamata a licenziare il conto consuntivo 2019 tra ritardi e criticità. Avviata un’operazione di pulizia di residui attivi e passivi, circa 2000 gli interventi evasi. Importante il dato della eliminazione di false entrate in bilancio, prassi consolidata nel corso degli anni al fine di quadrare i conti fittiziamente considerato che i bilancio devono essere chiusi almeno in pareggio.

Su questo punto è intervenuto il presidente onorario di Corigliano Rossano Futura Tonino Caracciolo che ha sottolineato la valenza dell’operazione portata a termine dall’Amministrazione Stasi in una fase complessa per le casse comunali. «Sarà un bilancio pulito, veritiero e trasparente – ha affermato Caracciolo – che richiamando l’esperienza dei due ex comuni di Corigliano e di Rossano denuncia l’orientamento storizzato di falsificare i bilanci. Altro che ritardi nell’iter avviato».

L’obiettivo è dare vita all’approvazione di un conto economico e finanziario vero il cui avanzo possa essere impiegato in investimenti certi per la realizzazione di opere pubbliche, oggi più che mai necessario per una città che rappresenta la prima della provincia di Cosenza.