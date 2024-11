Presto un incontro tra i membri delle due giunte municipali

Nei prossimi giorni i membri delle due giunte municipali di Corigliano e di Rossano si incontreranno per discutere e condividere contenuti, metodi e soprattutto l'agenda da seguire per arrivare alla fusione in relazione ai diversi adempimenti previsti in seguito al referendum di domenica 22 ottobre. I due sindaci, Stefano Mascaro e Giuseppe Geraci, si erano già confrontati all’indomani del voto e di assumere una posizione congiunta e costruttiva per dare concretezza immediata al chiaro risultato favorevole emerso dalla consultazione elettorale.

Nel percorso comune coinvolgere i cittadini

Si apre adesso, per come ribadito dai due sindaci, un percorso articolato di verifica nel merito e nel metodo e di stretta sinergia tra le due istituzioni interessate e tra i due apparati amministrativi, tramite un confronto serrato con la Regione, utile anche per studiare e programmare insieme tutte le necessarie forme per costruire il futuro attraverso un maggiore coinvolgimento della società civile.