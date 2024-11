Il leader della Lega sull'emergenza sanitaria: «In Lombardia, lavorando ai limiti del sovrumano, stiamo tenendo duro. In Calabria Campania e Sicilia, sarà dramma totale»

«Qualcuno non ha capito che noi in Lombardia, facendo sacrifici e lavorando ai limiti del sovrumano, stiamo tenendo duro. Ma se questo virus aggredisse altre regioni come sta aggredendo questa, - e penso alla Campania, alla Calabria, alla Sicilia, con strutture sanitarie ahimè ben diverse da quelle lombarde -, allora sarebbe il dramma totale». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un'intervista rilasciata a Telelombardia.