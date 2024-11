In attesa di conoscere l’esecutivo che verrà, gli italiani continuano a commentare la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre.

La redazione de LaCapitale è andata a tastare il polso dei cittadini, interrogando e interrogandosi su quale sia l’umore degli italiani dopo l’esito delle urne, che hanno visto trionfare la leader di Fratelli d’Italie e l’intero centrodestra. C’è chi si è espresso in termini entusiastici del risultato elettorale e chi, invece, si è manifestato decisamente scontento. In tanti, peraltro, hanno preferito non esprimersi, riflettendo un pò quello che è stato il dato relativo all’astensionismo, mai così alto nella storia della repubblica italiana.

Lo speciale “Il popolo su Giorgia", a cura di Matteo Occhiuto, andrà in onda lunedì 3 ottobre alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.