Anche Gianluca Orrico si è dimesso dalla giunta guidata da Franz Caruso. L’Ufficio Protocolli del Comune di Cosenza ha trovato questa mattina la pec (inviata venerdì scorso) dell’ormai ex assessore ai Quartieri che ha optato per un passo indietro. «Mi sembrava un atto dovuto, non voglio speculare su niente. Non ho rassegnato giovedì le dimissioni perché ero fuori Cosenza, tutto qui» ha detto rispondendo ad una precisa domanda del nostro network.

La defezione di Orrico segue quella di Pasquale Sconosciuto che venerdì ha giurato a mezzo stampa fedeltà al consigliere regionale Francesco De Cicco e ai Democratici Progressisti Meridionalisti. Movimento da cui lo stesso Orrico invece ha preso le distanze.

Lo ha fatto nei giorni scorsi, evidenziando che la scelta non sarebbe stata improvvisa e che la rottura si sarebbe definita già il 9 ottobre, dopo un percorso iniziato settimane prima. Nulla a che vedere, pertanto, con la decisione del consigliere regionale di ritirare pubblicamente l’appoggio a Franz Caruso. Il sindaco, nel frattempo, pretende legittimamente di sapere dai partiti se sarà o meno il candidato del centrosinistra per le Amministrative del 2027. In ballo ci sono le poltrone di Veronica Buffone del M5S, della vicesindaca Maria Locanto e di Damiano Covelli del Partito Democratico. Agli altri esponenti della coalizione chiederà invece di confermare ufficialmente il proprio sostegno. Da oggi via alle interlocuzioni.