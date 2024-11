Il consigliere comunale sollecita le istituzioni dopo i recenti episodi di microcriminalità

«Mi farò portavoce dei cittadini abitanti nelle frazioni a sud di Cosenza, dove recentemente si sono verificati alcuni episodi che hanno allarmato i residenti». E’ quanto afferma il consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi Giuseppe D’Ippolito. La riflessione nasce in seguito al tentativo di rapina operato nella frazione di Sant’Ippolito dove, nei giorni scorsi a tarda notte, alcuni malviventi hanno tentato di infrangere la vetrata dell’ufficio postale. «Vivere lontani dal centro– dice l’esponente del gruppo Cosenza Positiva - non significa temere di non essere tutelati». Il consigliere annuncia la volontà di sensibilizzare le forze dell’ordine ad un maggior controllo, ma anche quella di sollecitare l’amministrazione ad intervenire su alcune criticità, come il potenziamento della rete di illuminazione pubblica. «Studieremo – conclude – tutte le azioni che potranno garantire maggiore sicurezza».