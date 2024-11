Il neoeletto presidente ha illustrato i punti salienti del suo programma politico. Valutata la possibilità di rendere ancora più incisiva l'azione della Polizia provinciale in coordinamneto con gli altri corpi

Franco Iacucci, presidente della Provincia di Cosenza, ha incontrato questa mattina il prefetto Gianfranco Tomao, per un cordiale colloquio ospitato negli uffici di Piazza 11 settembre.

Iacucci si è intrattenuto con il rappresentante del Governo, al quale ha illustrato sinteticamente i punti salienti del suo programma, soprattutto per quanto concerne i settori di specifica competenza dell’amministrazione provinciale.

E’ stata inoltre valutata l’opportunità di rendere ancora più incisiva l’azione della Polizia Provinciale, in coordinamento con gli altri corpi operanti sul territorio, in particolare per la prevenzione ed il contrasto dei reati di tipo ambientale.

La visita di Iacucci al prefetto apre un ciclo di incontri finalizzati ad allacciare rapporti di proficua collaborazione con autorità ed enti locali, inaugurando un nuovo corso per la Provincia, scandito dal dialogo, dall'apertura verso l'esterno e dalla cooperazione istituzionale.