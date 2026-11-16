Questa dovrebbe essere la settimana in cui il sindaco di Cosenza Franz Caruso definirà la rimodulazione della sua squadra di governo. Il condizionale è d’obbligo, perché in città si muove poco e tutti i partiti aspettano le mosse degli altri. Difficile che il primo cittadino ottenga la certezza di un sostegno incondizionato per le Amministrative del 2027 prima che a livello nazionale si tengano le primarie del campo progressista. Solo a quel punto, a cascata, si incastreranno tutte le altre pedine, compresa la redistribuzione dei candidati a sindaco dei capoluoghi di provincia.

In agenda stamattina c’era un faccia a faccia con il Movimento 5 Stelle, che fin dal 2021 occupa un posto in giunta con l’assessore al Welfare Veronica Buffone. L’incontro con i notabili pentastellati non si è tenuto a causa di alcuni imprevisti che hanno imposto il rinvio. Qualche indiscrezione, tuttavia, è trapelata fin dalla serata di ieri. L'orientamento prevalente, seppure di poco, considerata l'eterogeneità delle posizioni all'interno del gruppo territoriale, è quello di garantire sostegno a Caruso fino al termine della consiliatura, senza assumere ulteriori impegni.

A meno di imposizioni romane, che comunque sarebbero mal digerite e rappresenterebbero ingerenze agli occhi di molti attivisti, oggi nessuno può prendere impegni per le imminenti comunali. Anche perché non si può escludere che, nel risiko delle candidature, Cosenza finisca per essere assegnata proprio al team calabrese di Giuseppe Conte. Ma l’ex premier, come Elly Schlein, avrà ben altri pensieri per un po’.

La geografia degli altri partiti è in divenire. Avs si è schierata fin dal primo minuto contro l’ipotesi di una ricandidatura di Caruso. I Democratici Progressisti Meridionalisti, che sono l’azionista di maggioranza del centrosinistra bruzio, hanno rotto con Palazzo dei Bruzi e stanno facendo volare gli stracci. Italia Viva, per bocca della commissaria Filomena Greco, ha detto che non sarebbe il caso di accettare degli incarichi di giunta a pochi mesi dalla scadenza della legislatura. Ha aggiunto, inoltre, che Casa Riformista è pronta a fare la sua parte, portando idee, proposte e, se necessario, anche nomi. «L’obiettivo - ha evidenziato di recente al nostro network - non è affermare una singola forza politica, ma costruire una coalizione forte, capace di vincere e soprattutto di governare bene».

Il Partito Socialista ha diffuso di recente un comunicato a firma della federazione provinciale a sostegno del sindaco Caruso. Gianni Papasso è al fianco del primo cittadino di Cosenza, cosa che non sono più da tempo Luigi e Pina Incarnato. In una recente riunione del garofano rosso i toni si sono alzati e il segretario regionale ha chiaramente detto che un appoggio sarebbe ipotizzabile in caso di ricostruzione di una maggioranza tra gli alleati. Consapevole, forse, che una simile ricostruzione appare improbabile, soprattutto alla luce delle posizioni di Sinistra Italiana, Verdi e DMP. Anche in casa socialista, pertanto, non c’è uniformità di pensiero.

Last but not least, il Partito Democratico frantumato in correnti, gruppetti e punti di riferimento autoproclamatisi tali. Il commissario di Federazione, Claudio Stefanazzi, ha come obiettivo prioritario quello di riunificare le diverse anime presenti in Consiglio comunale. Solo successivamente si occuperà del 2027. La volontà è chiara, ma non è chiaro come ci riuscirà. Damiano Covelli e Maria Locanto, avversati da metà partito, hanno inchiodato le loro poltrone in giunta, mentre i due capigruppo Alimena e Graziadio si dicono disponibili al passo indietro soltanto a parole. Ognuno è fermo sulle sue posizioni. Inevitabilmente, il commissario dovrà scontentare una parte. Perché a Cosenza non c’è un solo Pd, ce ne sono tanti. Forse centomila, per scomodare Pirandello.