Sarà uno scherzo del destino se a Cosenza, proprio in concomitanza con l’arrivo del leader leghista Matteo Salvini, inizia la settimana dell’accoglienza con una serie di incontri e manifestazioni preparatorie alla Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, in calendario domenica prossima 29 settembre. E allora spuntato sul campanile della Parrocchia di Sant’Aniello, in via Panebianco, uno striscione recante una delle frasi più celebri della Parola di Dio: «Ero straniero e mi avete accolto» tratta, ironia della sorte, dal vangelo secondo Matteo. La coincidenza ha subito alimentato la convinzione che anche la Diocesi cosentina avesse assunto una posizione netta e contraria rispetto alle politiche dei porti chiusi condotte dal numero uno del Carroccio quando sedeva sulla poltrona più importante del Viminale. Tanto più che la Parrocchia di Sant’Aniello è retta da Don Salvatore Fuscaldo, direttore del Museo Diocesano e dunque figura non di secondo piano del clero cittadino. Ma proprio dalla Diocesi fanno sapere che la circostanza è del tutto casuale. Messaggio subliminale e involontario dunque, ma dal tempismo perfetto.

LEGGI ANCHE:

“Stutamu Salvini”: striscioni e proteste per il leader della Lega a Cosenza

«Salvini, Cosenza non ti vuole»: in città striscioni contro il leader della Lega