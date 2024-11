L'esponente di Cosenza Libera si è dimesso dal ruolo di presidente della Commissione Lavori Pubblici. Al suo posto eletta Aanna Rugiero

Nuove dimissioni di Vittorio Sgarbi da assessore comunale al centro storico di Cosenza. «Non sono stato messo nelle condizioni di esercitare il mio ruolo», ribadisce il noto critico, in un post sui social . Poche righe divulgate dal suo ufficio stampa. Già due mesi fa Sgarbi si era lamentato di non avere risorse e strumenti per restituire il giusto splendore alla città vecchia, ma Occhiuto lo aveva convinto a rimanere al proprio posto. Adesso invece, queste dimissioni tolgono il sindaco dall'imbarazzo di dovergli revocare le deleghe per procedere all'annunciato rimpasto di giunta.

Cosenza, arrivano le dimissioni di Vittorio Sgarbi

Oltre a Sgarbi, uscirà dall'esecutivo anche Fedele Bisceglia, per il quale si preannuncia un nuovo incarico, sempre legato al contrasto alla povertà. Pronti a subentrare Francesco De Cicco e Michelangelo Spataro, anche se quest'ultimo ingresso non è ancora così scontato e potrebbe non essere immediato. De Cicco aveva già ricoperto il ruolo di assessore ai quartieri nella precedente consiliatura, guidata dallo stesso Occhiuto. In consiglio lascerà il posto al primo dei non eletti della lista Cosenza Libera, Pasquale Sconosciuto.

De Cicco si è anche dimesso dalla presidenza della Commissione Lavori Pubblici. Al suo posto è stata eletta Anna Rugiero, esponente della lista "Mario Occhiuto Sindaco".

Se Spataro dovesse accettare la nomina ad assessore, subentrerà in consiglio Carmelo Salerno, di Forza Italia. Il rimpasto dovrebbe completarsi entro la fine della settimana.

Salvatore Bruno