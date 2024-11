Il Presidente Franco Iacucci ha indetto le elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza. Si voterà domenica 24 febbraio 2019. Sono ammessi al voto elettori i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale di Cosenza, in carica alla data delle elezioni. Le operazioni si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nella sede dell’Ente, in Piazza XV Marzo. Il consiglio si compone di 16 membri.

Elezioni alterate dalla mancata partecipazione di Corigliano-Rossano

La procedura prevede adesso l’individuazione del corpo elettorale, per il quale i segretari comunali devono comunicare alla Provincia l’elenco degli aventi diritto. A seguire, si procederà alla pubblicazione del numero degli aventi diritto e alla presentazione delle liste dei candidati. L’elezione avviene secondo un voto ponderato: le singole preferenze hanno cioè un diverso valore in base alla fascia di popolazione dei comuni a cui appartengono i consiglieri elettori. In questo turno mancherà all’appello Corigliano-Rossano. Il neonato municipio è ancora commissariato. Non ci sarà quindi alcuna rappresentanza proprio del comune più popoloso dell’intera provincia.

Presidente in carica fino al 2021

Il consiglio provinciale resta in carica due anni, mentre il presidente ha un mandato lungo quattro anni. Iacucci quindi, resterà in carica fino al 2021, quando si procederà al rinnovo di entrambi gli organismi.