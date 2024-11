Riunione strategica programmata a Palazzo dei Bruzi, con Oliverio, Iacucci, Occhiuto e Manna

Mario Oliverio, Franco Iacucci, Mario Occhiuto e Marcello Manna siederanno intorno allo stesso tavolo per un incontro definito, dall’ufficio stampa di Palazzo dei Bruzi, propedeutico alla firma dell’Accordo con la Regione Calabria per il progetto della metropolitana tra Cosenza, Rende e l’Università della Calabria e per le altre opere complementari contenute nel fascicolo, tra cui l’ovovia di collegamento con il Castello Svevo, la trasformazione di Viale Mancini a polmone verde della città, la costruzione del Museo di Alarico. L’incontro si svolgerà a porte aperte lunedì 12 giugno alle ore 10,30 nel salone di rappresentanza del comune di Cosenza.

Salvatore Bruno