Il consigliere regionale nega l’esistenza di un accordo con la sinistra per far cadere Occhiuto

Cosenza – Nessun accordo con Ncd e Pd per ribaltare la guida del Comune di Cosenza. Il consigliere regionale di Forza Italia Morrone interviene per smentire le ricostruzioni sull’inciucio nella città dei bruzi, rilanciato in questi giorni da varie testate.



“In ordine alle continue e ripetute illazioni giornalistiche – si legge nella nota di Morrone – relativamente a nuovi presunti assetti istituzionali di cui sarei fautore, nel reciproco rispetto dei ruoli, tengo a far presente che quanto paventato descrive una realtà politica deformata ed esclusivamente incline a calcoli personalistici”. Può dormire sonni tranquilli quindi il sindaco Mario Occhiuto. “Non ci sono allo stato motivazioni sufficienti per uscire dalla maggioranza che governa a Palazzo dei Bruzi – aggiunge – dove la componente politica a me vicina conta diversi consiglieri, due assessori e la presidenza del Consiglio. (…)Soltanto nel caso in cui dovessimo constatare che l'attuale amministrazione comunale ponga in essere una condotta non più rispondente agli interessi della città di Cosenza e dei cosentini, valuteremmo, come gruppo politico, l'ipotesi di determinarci differentemente”.

