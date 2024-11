Oltre all'uscente Guglielmelli sono in corsa Angela Donato e Giuseppe Mazzuca

Sono tre i candidati alla segreteria provinciale di Cosenza del Partito Democratico. Oltre all’uscente Luigi Guglielmelli, espressione del governo regionale, sono in corsa Angela Donato, consigliere comunale di Laino Castello e Giuseppe Mazzuca. Angela Donato rappresenta la corrente “Aria Nuova” ispirata alle posizioni del consigliere provinciale Graziano Di Natale. Mazzuca invece è sostenuto dall’asse che fa capo a Carlo Guccione, in contrasto rispetto al presidente Mario Oliverio.

Mazzuca: «Se il Pd non cambia alle prossime politiche non supereremo il dieci per cento»

«Il nostro obiettivo – spiega Mazzuca che ha sciolto le riserve soltanto a poche ore dalla chiusura dei termini - è costruire un partito plurale, aperto a tutti. Che invece di alimentare sottocorrenti destinate a garantire un posto al sole alle prossime politiche, sia orientato alla democrazia e alla partecipazione. Il Pd oggi non è più attrattivo: non è presente nei territori, non è presente tra la gente. Noi vogliamo che ritorni ad essere punto di riferimento per i cittadini. Vogliamo che non solo i tanti iscritti e militanti, ma anche tutte quelle persone che si sono da qualche tempo allontanate, tornino nel partito perché diversamente alla prossima tornata elettorale non arriveremo alla doppia cifra».

!banner!

Sul programma Mazzuca precisa: «Il nostro è nettamente distinto da quello del governo regionale. Penso che il segretario di partito debba essere libero da altre funzioni. Infatti, se dovessi essere eletto, mi dimetterò dagli incarichi oggi ricoperti in seno alle istituzioni».

Salvatore Bruno