«Nella giornata di ieri abbiamo comunicato al sindaco Fiorita che non c’erano più le condizioni per continuare a rimanere in questa maggioranza di governo». Lo si legge in una nota diffusa dall'area politica ispirata dal consigliere regionale, Antonello Talerico, consigliere comunale a Catanzaro e parte della maggioranza.

«Abbiamo più volte sollecitato ed auspicato un cambio di passo e l’adozione di un metodo virtuoso di amministrare. Più volte abbiamo ribadito anche pubblicamente la necessità di misure ordinarie e straordinarie per la manutenzione delle strade, per la crisi idrica, per la cura del verde pubblico e della gestione dei rifiuti e delle discariche abusive, ricevendo solo risposte negative.

Per queste ragioni e per altre motivazioni che porteremo a conoscenza della città, in una conferenza stampa che verrà fissata nella prossima settimana, abbiamo maturato il convincimento di uscire dalla maggioranza di governo del Comune per un atto di responsabilità e correttezza verso i cittadini». La dichiarazione fa seguito alla decisione del sindaco, Nicola Fiorita, di procedere all'azzeramento delle deleghe assessorili dopo l'avvio di una serie di interlocuzioni con le forze politiche al fine di concretizzare un rimpasto di giunta.