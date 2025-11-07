Le elezioni amministrative all’orizzonte, ma c’è il timore concreto che il centrosinistra possa presentarsi spaccato, spianando la vittoria al centrodestra. A Crotone il sangue ribolle nel campo progressista agitando di conseguenza le acque. E la resa dei conti è partita nei giorni scorsi nel circolo cittadino del Partito Democratico e nella federazione provinciale di Sinistra Italia-Avs.

Caiazza si dimette da segretaria del Pd di Crotone

Il gesto più dirompente lo ha compiuto Annagiulia Caiazza, a questo punto ex segretaria del circolo dem. Ha rassegnato le sue dimissioni e le ha comunicate agli organismi superiori. Toccherà al regionale, adesso, indicare un commissario. Fatto sta che il suo il passo indietro fotografa un clima di instabilità, con una parte degli iscritti che l’aveva di fatto sfiduciata producendo una lettera piena di attacchi. A nulla era quindi valso un accordo di massima per rendere più collegiale il direttivo, con tanto di post sui social.

Caiazza ha spiazzato sia il capogruppo in Comune, Andrea Devona, sia il segretario provinciale Leo Barberio. Entrambi, infatti, pare abbiamo appreso delle sue intenzioni soltanto in un secondo momento quando ormai erano divenute pubbliche. Alla base delle dimissioni di Caiazza pare vi sia stata un’aria pesante nei suoi confronti e l’indisposizione al dialogo. Insomma, avrebbe ravvisato chiusure nette a livello personale. Ora spazio al commissario.

Sinistra Italia, la segreteria regionale “affianca” il provinciale

Subito dopo la debacle di Sinistra Italiana alle ultime regionali, avevamo scritto di come si rincorressero voci su possibili dimissioni di Fernando Pignataro e di come le federazioni provinciali di Cosenza e Crotone avrebbero in qualche modo subito contraccolpi dopo i risultati negativi. Se da un lato il leader nazionale Nicola Fratoianni ha rigettato le dimissioni del segretario regionale, dall’altro si registrano movimenti nelle due province sopracitate con un’assemblea provinciale che si svolgerà domani nell’area bruzia.

Nei giorni scorsi, invece, si è tenuta, a margine di un incontro tra i vertici calabresi di Avs, quella provinciale di Sinistra Italiana Crotone. Non è scaturito un vero e proprio commissariamento, ma qualcosa di molto simile. La riflessione interna ha portato Pignataro a scegliere di proporre un periodo di gestione transitoria della Federazione, affidando il coordinamento alla Segreteria regionale - pare a Franco Tallarico - in sinergia con l’assemblea provinciale eletta nell’ultimo congresso. Nel corso del confronto, sono già emerse alcune iniziative concrete da mettere in campo in città e nel territorio concordate con i vertici nazionali e che abbracceranno tutto lo Stivale da nord a sud.