Quattro donne e cinque uomini nell’esecutivo che governerà la città pitagorica, il primo cittadino: «Chiedo a tutti di interpretare il proprio incarico con spirito di servizio e disponibilità all'ascolto»

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha ufficializzato la giunta che lo affiancherà nella gestione amministrativa della città. L'esecutivo è composto da quattro donne, tutte di diretta emanazione partitica, e cinque uomini, tra cui spiccano diverse riconferme provenienti dalle liste civiche.

Sandro Cretella ricopre il ruolo di vicesindaco con un ampio ventaglio di competenze tra cui gli affari generali, le opere pubbliche, la viabilità e una delega speciale legata all'accordo di sviluppo con Eni.

Sul fronte economico e patrimoniale, Antonio Francesco Scandale si occuperà di bilancio, tributi e società partecipate. A Luca Bossi è stata affidata la gestione strategica del Pnrr, dell'innovazione tecnologica e dello sport, mentre Giovanni Greco guiderà l'urbanistica, l'edilizia e il controllo del territorio. Registra il suo ingresso nell'esecutivo Mario Megna, già presidente del Consiglio comunale nella precedente consiliatura, che assume la responsabilità della tutela dell'ambiente, affiancato dalle politiche energetiche, dal servizio idrico e dalla polizia locale.

Le nomine femminili nell'esecutivo cittadino. Le quattro assessore riflettono precisi equilibri politici. Dalila Venneri, in quota Forza Italia, guiderà la cultura, la pubblica istruzione, le politiche giovanili e il progetto Antica Kroton; Giovanna Lamanna (già assessora nella precedente giunta del movimento Progetto Comune Kr, ma non candidata) è ora l'espressione di Noi Moderati e gestirà le attività produttive, le fiere e i quartieri. Fratelli d'Italia esprime due nomine: l'ex coordinatrice cittadina Simona Ferraina - turismo, infrastrutture, trasporti e politiche per la casa - e Maria Lucia Cosentino, candidata non eletta, incaricata di seguire politiche sociali, salute e agricoltura.

Dalle liste civiche del sindaco giungono gli uscenti Cretella, Scandale, Bossi e Greco, con i primi due che lasceranno il proprio seggio in consiglio comunale.

«La squadra - ha detto Voce - è composta da persone che hanno dimostrato, nei rispettivi percorsi professionali e istituzionali, competenza, senso di responsabilità e una profonda conoscenza delle esigenze del territorio. Le sfide che ci attendono richiedono impegno quotidiano, capacità di programmazione e una forte coesione amministrativa. Chiedo a tutti di interpretare il proprio incarico con spirito di servizio e disponibilità all'ascolto».