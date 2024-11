Eletta nelle file della minoranza nelle elezioni del 2016, l'ex consigliere aveva presentato le dimissioni un mese fa

E’ stato uno dei rumors di fine anno nel capoluogo pitagorico, e ora c’è l’ufficialità. Con decreto sindacale n. 1 del 02-01-2018, il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha nominato l’ex consigliere comunale di minoranza, Claudia Scarriglia, nuovo componente dell’Ufficio di supporto agli Organi di direzione politica. Con quest’atto, il primo cittadino ha conferito l’incarico di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time (50%), da inquadrare nella Categoria “B” (Pos. Ec. “B1”) che si concluderà al termine del mandato di Pugliese. La Scarriglia aveva rassegnato le dimissioni ad inizio dicembre scorso, inviando una lettera allo stesso sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale Serafino Mauro, poichè “dinamiche personali non mi consentono più di svolgere questo compito e attività come ho sempre fatto e come avrei voluto continuare a fare”. In sua sostituzione, il Consiglio Comunale ha visto l’ingresso del primo dei non eletti per la lista “Una sola passione Crotone”, Andrea Devona. Probabilmente sarà uno dei pochi casi in Italia dove un consigliere comunale di minoranza dimissionario – rieletto per la seconda volta in occasione della tornata elettorale del giugno 2016 – un mese dopo entra a far parte dello staff di riferimento della maggioranza in seno al Consiglio.