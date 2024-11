Nicodemo Oliverio capogruppo del Pd in commissione Agricoltura della camera dei deputati: ‘aprire un tavolo che veda coinvolte tutte le istituzioni interessate’

“L'esecuzione forzosa da parte del sindaco di Crotone Peppino Vallone per il ripristino del servizio idrico nella città di Crotone avvenuta questa mattina, è un atto di grande sensibilità da parte di un amministratore nei confronti della propria cittadinanza”. Lo ha affermato, Nicodemo Oliverio, capogruppo del Pd in commissione Agricoltura della Camera dei deputati.

“I gravi disagi che si stavano verificando in città e i rischi di ordine igienico-sanitario – ha proseguito l'interessato – hanno giustamente motivato questo intervento, che pur nella sua eccezionalità era necessario operare nell'interesse della cittadinanza amministrata. Il sindaco Vallone, ancora una volta, si è fatto carico di una grande responsabilità rispetto ad una questione che da tempo vede contrapposti due aziende come Sorical e Soakro, i cui contenziosi finiscono per ricadere sulle spalle dell'incolpevole cittadinanza. Una situazione che non è più sostenibile e che, ricordo, non riguarda solo la città di Crotone, ma l'intera provincia. Casi come quelli di Crotone – avverte Oliverio – si sono presentati e si presenteranno anche per altri comuni del territorio”.

“Una situazione esplosiva, la cui soluzione non può essere lasciata ai ripetuti e pur necessari interventi come quello che ha operato il sindaco Vallone. Il mio invito è al prefetto di Crotone, affinché metta in campo e con urgenza tutte le iniziative per aprire un tavolo di concertazione che veda coinvolti, non solo i soggetti interessati al servizio idrico, ma anche le istituzioni deputate oltre all'amministrazione comunale, affinché si possa definire una questione che riguarda un bene primario e fondamentale come l'acqua. Siamo certi – ha concluso – che la sensibilità istituzionale del prefetto non mancherà su questo delicato tema”.