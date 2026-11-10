«L’ondata di attacchi informatici che da giorni sta investendo l’Europa rappresenta una minaccia gravissima che non possiamo sottovalutare. Siamo di fronte a un’offensiva coordinata che colpisce al cuore la quotidianità dei cittadini e le infrastrutture nevralgiche del nostro continente: dalla paralisi del traffico aereo, con pesanti ripercussioni sulla mobilità e sulla sicurezza, fino ai blocchi nella catena distributiva dei supermercati, con danni economici e disagi enormi.

Ma l’atto più vile e inaccettabile è senza dubbio il sabotaggio mirato contro la banca del sangue, dove lo spegnimento dei surgelatori e l'innalzamento deliberato delle temperature hanno messo a repentaglio scorte vitali destinate ai pazienti. Questo non è solo crimine informatico: è un attacco diretto alla vita umana, alla sicurezza collettiva e ai valori fondanti del mondo occidentale, delle nostre libertà e delle nostre democrazie.



In un contesto geopolitico internazionale estremamente complesso e fragile, la guerra ibrida mostra il suo volto più subdolo e pericoloso. È per questo che accolgo con assoluto favore e pieno sostegno la task force voluta dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Consentire alle nostre competenze militari di intervenire tempestivamente anche a tutela dell'ambito civile è una scelta strategica e lungimirante: la sicurezza nazionale e la protezione delle infrastrutture civili sono oggi due facce della stessa medaglia.



Il Governo mantiene altissimo il livello di allerta di fronte all'evoluzione delle minacce cibernetiche. Tuttavia, accanto alla necessaria risposta operativa delle istituzioni e delle forze armate, serve un cambio di passo culturale: in questo momento storico così delicato, la consapevolezza dei rischi e la cultura della sicurezza digitale devono diffondersi capillarmente tra tutta la popolazione e le imprese. Non possiamo permetterci falle nella nostra rete di protezione civile e democratica».

Così in una nota la senatrice della Lega, Tilde Minasi.