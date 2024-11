Non si arresta la corsa al rinnovamento della burocrazia regionale annunciata a suo tempo dal presidente della giunta Roberto Occhiuto che proprio negli ultimi giorni ha proceduto ad una serie di nomine e in qualche caso di riconferme. Delle ultime ore è la nomina con proprio decreto di Agostino Miozzo che vestirà i panni di consulente della Giunta regionale in materia sanitaria e di Protezione Civile. Una nomina di spessore se si tiene conto del fatto che Miozzo, medico e dirigente pubblico, per più di un anno ha ricoperto il ruolo di componente del Comitato tecnico scientifico costituito per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid 19 svolgendo le funzioni di coordinatore.

Lo scorso 27 dicembre, invece, il capo dell’esecutivo calabrese ha nominato Marina Patrizia Petrolo quale vice capo di gabinetto. Definita persona di grande esperienza, la Petrolo che è segretario comunale nel Comune di Mileto, nel vibonese, affiancherà il capo di gabinetto Luciano Vigna.

La squadra di Occhiuto però si compone anche di consulenti ed esperti, e tra questi figurano Ettore Figliolia, esperto sui temi giuridici riguardanti l’azione di governo e in servizio all’Avvocatura di Stato, e l’editore Salvatore Gaetano, già coordinatore crotonese della Lega poi candidatosi con Forza Italia alle ultime regionali, che si occuperò della verifica dell’attuazione del Programma di governo in materia di comunicazione strategica del territorio, con particolare riferimento alla Provincia di Crotone.

Ma non basta perché ieri sono stati confermati con la carica di direttori generali anche Filippo De Cello al Dipartimento Economia e Finanza, e Maurizio Nicolai alla Programmazione Unitaria. Se per De Cello la conferma può essere interpretata anche come una sorta di premio per il gran lavoro svolto nelle ultime settimane dalla giunta che ha approvato Rendiconto 2020 e Bilancio di previsione 2022-2024, evitando lo spauracchio dell’esercizio provvisorio, per Nicolai più di qualcuno avanza dei dubbi. Travolto dalla polemica sulla sospensione dei 69 milioni di fondi comunitari, sbloccati dallo stesso Occhiuto in trasferta a Bruxelles, Nicolai rappresenta comunque la continuità visto che, dopo l’avventura alle regionali del 2020 in quota Forza Italia, era stato scelto proprio da Jole Santelli per ricoprire quel ruolo.

I due andranno a fare compagnia agli altri Dirigenti generali già nominati dalla giunta regionale, e quindi Jole Fantozzi destinata al Dipartimento Salute, e Claudio Moroni alle Infrastrutture.