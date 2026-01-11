Due appuntamenti nell’Alto Tirreno cosentino hanno messo in dialogo associazioni e istituzioni, intrecciando bisogni locali, programmazione regionale e visione nazionale

Gli appuntamenti di ieri, tra Scalea e Diamante, hanno delineato un percorso unitario di confronto e approfondimento sulle politiche sociali e sul welfare, costruito attraverso il dialogo tra istituzioni, mondo associativo e rappresentanza politica, con un’attenzione esplicita alle esigenze dei territori dell’Alto Tirreno cosentino.

Il primo incontro, ospitato il 10 gennaio 2026 al Punto Luce di Save the Children di Scalea, è stato concepito come un momento di ascolto e condivisione con le associazioni del territorio, le cooperative impegnate nei servizi socio-assistenziali, i rappresentanti dei genitori e del Movimento Giovani.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Scalea, Mario Russo, seguiti dall’introduzione affidata ad Angelo Serio e Gianfrancesco Serio, referenti del Punto Luce Save the Children di Scalea, che hanno tracciato un quadro puntuale delle attività svolte e delle principali criticità sociali emerse sul territorio.

Nel corso del confronto sono intervenuti l’onorevole Antonio De Caprio, consigliere regionale della Calabria e segretario della Commissione regionale Antimafia, l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface e l’onorevole Andrea Gentile, deputato della Repubblica e membro della Commissione parlamentare Affari Costituzionali. Una presenza istituzionale qualificata che ha consentito di affrontare il tema del welfare da una prospettiva multilivello, mettendo in relazione bisogni locali, programmazione regionale e indirizzi nazionali.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Francesca Lagatta, che ha guidato il dibattito favorendo un confronto diretto tra associazioni e rappresentanti istituzionali.

Il secondo evento, svoltosi sempre il 10 gennaio a Diamante, nella Sala Consiliare “Ernesto Caselli”, ha avuto un taglio più politico-programmatico ed è stato dedicato al tema “Politiche sociali e welfare. La visione di una Calabria che cresce”, promosso nell’ambito delle iniziative di Forza Italia.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Francesco Bartalotta, assessore alle Attività istituzionali del Comune di Diamante, e di Serena Palladino, coordinatrice di Forza Italia Giovani – Diamante. Presente il sindaco di Diamante, Achille Ordine.

Gli interventi sono stati affidati a Ilaria Magurno, commissario di Forza Italia – Diamante, a Maria Delia Mele, garante dei Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Diamante, a Micaela Belcastro, assessore al Welfare del Comune di Diamante, all’onorevole Antonio De Caprio, consigliere regionale della Calabria, e all’onorevole Andrea Gentile, deputato della Repubblica. Un panel eterogeneo, capace di coniugare esperienza amministrativa, sensibilità sociale e responsabilità istituzionale.

Le conclusioni sono state affidate all’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, che ha richiamato l’impegno della Regione Calabria nel rafforzare i servizi sociali e nel sostenere una visione di sviluppo fondata sull’inclusione e sulla tutela delle fasce più fragili. A moderare l’incontro è stata Rossella Pagano, di Telediamante.

Antonio De Caprio, consigliere regionale della Calabria, si è così espresso: «Le politiche sociali non possono essere calate dall’alto: devono nascere dall’ascolto dei territori e dal confronto con chi opera ogni giorno accanto alle persone più fragili. La Regione Calabria ha il dovere di sostenere e rafforzare questa rete, perché welfare, legalità e coesione sociale sono pilastri inscindibili di uno sviluppo vero e duraturo».

Andrea Gentile, deputato della Repubblica, ha aggiunto: «Il dialogo con le associazioni e con gli amministratori locali è fondamentale per trasformare i bisogni reali delle comunità in scelte legislative concrete. Il welfare deve tornare ad essere una priorità dell’agenda politica nazionale, soprattutto nelle aree che più hanno bisogno di attenzione».

Nel loro insieme, i due appuntamenti restituiscono l’immagine di un confronto serio e strutturato, nel quale emergono con chiarezza i ruoli di Antonio De Caprio e Andrea Gentile come punti di raccordo tra territorio, Regione e Parlamento, in sinergia con l’azione dell’assessore Pasqualina Straface. Una presenza istituzionale che rafforza l’idea di un welfare costruito dal basso, ma sostenuto da una filiera istituzionale capace di trasformare il confronto locale in scelte politiche e amministrative concrete.