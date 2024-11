Oggi, 30 gennaio, la deputata del Movimento 5 stelle Dalila Nesci sarà ospite del direttore di lacnews24.it Pasquale Motta a Pubblica Piazza a partire dalle ore 15:00

Ampio il tema della discussione: dal reddito di cittadinanza alla sanità, passando per il futuro della Regione e per le iniziative parlamentari della deputata pentastellata calabrese. La replica della puntata andrà in onda alle 23:30 della stessa giornata. Per seguire la puntata da fuori regione oppure attraverso i dispositivi mobili in diretta streaming ci si può collegare al sito lactv.it oppure lacnews24.it.