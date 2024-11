Si terrà questa sera a Roma una cena organizzata dal Pd per raccogliere fondi per il partito

Dopo gli ultimi tagli al finanziamento pubblico ai partiti e con un tesseramento che prosegue lentamente, il Partito Democratico ha bisogno di fondi. Così, il presidente del Consiglio e leader del Pd, Renzi, sperimenta la cena di fundraising, una tecnica di finanziamento molto diffusa in America. Il primo appuntamento, ieri sera a Milano ha visto la presenza di 800 ospiti e questa sera cena bis nella capitale.



È una rappresentanza ben nutrita quella che si prepara a partire dalla Calabria per presenziare alla cena organizzata dal Pd a Roma. Scopo della serata è raccogliere fondi per il partito. I commensali, infatti dovranno sborsare 1000 euro a testa per sedere a tavola con il premier Renzi.

Il catering sarà curato da 'Palombini', nei bicchieri verranno versati acqua minerale Norda, vini Santa Margherita e Bertani. Il numero dei tavoli è ancora da definire, dovrebbero essere più di 60. Gli organizzatori, infatti, puntano a oltre 600 invitati.



A Palazzo delle Fontane all’ eur, location della serata, saranno presenti imprenditori, politici e professori universitari della nostra regione. Dall'università Magna Grecia di Catanzaro arriveranno il rettore Aldo Quattrone e il giurista Valerio Donato. E poi il presidente di Confindustria Catanzaro Daniele Rossi, il presidente di Confagricoltura Calabria Alberto Statti e quello dell'Accademia nazionale del peperoncino Enzo Monaco. Dovrebbero fare capolino nella Capitale anche gli imprenditori Palmiro Raffo e Antonella Dodaro.



Nutrita la pattuglia politica: hanno assicurato la loro presenza Ernesto Magorno, Enzo Bruno, Mario Oliverio, Stefania Covello, Ernesto Carbone, Enza Bruno Bossio, Nicodemo Oliverio e Massimo Canale.