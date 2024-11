Magorno: 'Valuteremo Scura e Urbani se sapranno far uscire dal piano di rientro la Calabria'

Si è tenuta ieri a Cosenza, alla presenza del vicesegretario nazionale Lorenzo Guerini, una assemblea regionale del Pd. Nella sala del consiglio provinciale di Cosenza, il segretario regionale Ernesto Magorno ha introdotto i temi della discussione, soffermandosi su l'appoggio a Mario Oliverio e sulla questione Sanità. "Se non riesce ad andare in porto la nave di Mario Oliverio, non andrà in porto neanche la nave di tutto il partito calabrese - ha detto in apertura il segretario regionale - Ha poi ragione Oliverio a dire che questa regione deve essere rivoltata come un calzino ed è su questa strada che vogliamo proseguire e sostenere Oliverio". Magorno ha parole di sostegno anche per il Premier Renzi: " Il partito democratico calabrese deve sostenere il lavoro del governo Renzi, sia questa un'azione di responsabilità che non metta in difficoltà il governo". Per quanto riguarda la Sanità, Il segretario Magorno ha sottolineato che "Scura e Urbani avranno fatto un buon lavoro quando presto faranno uscire la nostra regione dal commissariamento e faranno tornare il governo della sanità a chi ha in mano il governo della Regione. Le scelte politiche spettano al governatore che è stato scelto dai cittadini. Sui temi veri della sanità il Pd deve lanciare una sfida è dire la sua non sulle nomine ma sul progetto che riguarda la sanità. A tal proposito, parlando delle nomine dei commissari della sanità, non credo che ai cittadini interessi chi verrà nominato, ma credo che gli importi che i servizi funzioni, che sia ridotta l'esigenza della mobilità passiva, che la sanità risponda alle loro esigenze". Sulla stessa linea anche il governatore Mario Oliverio che ha aggiunto: "Scura in questo momento ha la responsabilità del governo di buona parte delle funzioni della sanità. Ha il compito di invertire il trend e su questo valuto Scura: alla Lorenzin, nei giorni scorsi, ho espresso le mie perplessità su quanto fatto finora dal commissario".