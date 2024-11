Il senatore Nico D'Ascola soddisfatto per il risultato alle regionali. Una risposta a Forza Italia, che aveva scelto Wanda Ferro senza consultare Ncd e Udc

Elezioni regionali Calabria 2014 - "Se il dato fosse confermato, il Viminale ci dà intorno all'8,5%, sarebbe un grosso successo per il nuovo progetto politico che abbiamo presentato qui in Calabria - ha dichiarato D'Ascola - la vittoria sarebbe una bella risposta per Forza Italia, che si avvicina alla Lega. Questo è il primo passo verso la costruzione di un polo dei moderati. Se avessimo cominciato soltanto due settimane prima, non è escluso che questo risultato sarebbe stato più soddisfacente".

