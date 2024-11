Il vertice regionale di Forza Italia, rappresentato dal duo Santelli-Occhiuto, chiede al ministro Orlando e al Csm di intervenire immediatamente per integrare l'organico della Dda di Catanzaro, che oggi risulta incompleto. Come denunciato più volte dagli stessi magistrati.

"È necessario che su Catanzaro vi sia una considerazione d'emergenza, non c'è tempo per aspettare una più complessiva revisione a livello nazionale". Lo affermano, in una nota, i deputati calabresi di Forza Italia Iole Santelli e Roberto Occhiuto, in merito all'intenzione del Ministero della Giustizia di demandare la soluzione sulla carenza di organico della DDA, l'ufficio GIP e personale amministrativo relativo del capoluogo calabrese alla "più generale determinazione delle nuove piante organiche". "Quello di Catanzaro è un distretto che rappresenta per estensione territoriale e abitanti il terzo del Sud dopo Napoli e Palermo - aggiungono -, che insiste in una regione ritenuta fra i territori più complessi dal punto di vista criminale, con una criminalità organizzata con diramazioni importanti sull'intero territorio nazionale ed internazionale. È pertanto necessario un intervento tanto del Ministero quanto del Csm per coprire l'organico oggi incompleto, ma soprattutto per sottolineare una diversa valutazione della situazione criminale che non trova corrispondenza nell'organizzazione della risposta giudiziaria. È quindi necessaria - concludono i deputati di FI - una scelta di politica criminale e giudiziaria che sottolinei l'attenzione di governo e Csm per la Calabria".