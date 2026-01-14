A Cosenza il consigliere regionale sugella il patto di ferro con il sindaco Franz Caruso: nuovo ingresso in giunta e programma per i prossimi 18 mesi. Ma l’orizzonte è più ampio: «Vogliamo diventare la prima forza politica della provincia»

«La mia unica politica è quella del fare. Voglio rilanciare un centrosinistra che è fallimentare, pugnalato da liti e raggiri. Io aprirò la mia segreteria la prossima settimana: sarà registrato a livello nazionale Democratici Progressisti Meridionalisti (DPM). La missione è più ampia e va oltre Cosenza e puntiamo a diventare il primo partita della provincia». Lo ha annunciato il consigliere regionale Francesco De Cicco nella sua ultima conferenza da assessore alla Manutenzione del Comune di Cosenza. Lascerà lo scranno a Gianluca Orrico, presente in sala durante la stretta di mano “politica” con Franz Caruso in ottica amministrative 2027.

«Per ciò che riguarda la nostra città dobbiamo fare di più. Oggi prendo un impegno per i prossimi 18 mesi: questa amministrazione realizzerà tante cose. Quali? Apertura delle ludoteche chiuse da tre anni, bitumazione delle strade centrali e periferiche, ripartenze dei centri anziani, la battaglia sul servizio idrico, il miglioramento della raccolta rifiuti, riqualificazione dei giardini urbani e di alcune zone periferiche. Chiedo al sindaco di dare un segnale chiaro nella prossima giunta, facciamo di più, lanciamo il segnale giusto ai cittadini. Solo così, operando, possiamo rivincere. Io non sono per i giochetti ed ognuno è libero di determinarsi di conseguenza».